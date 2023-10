MBWS muscle son partenariat avec Sazerac

(Boursier.com) — MBWS et Sazerac ont annoncé une nouvelle étape stratégique dans leur partenariat en France, portant sur la distribution exclusive par MBWS du portefeuille de marques premiums de Sazerac. Ce partenariat, qui débutera le 1er janvier 2024, renforce une collaboration de longue date entre les deux alliés, comme cela peut être aussi le cas sur le marché américain. Ce portefeuille inclut les marques de bourbon Buffalo Trace, Eagle Rare, W. L. Weller, Sazerac Rye, 1792, E.H. Taylor Jr, George T Stagg et Pappy Van Winkle, ainsi que la marque de cognac Sazerac de Forge, la marque de rhum Jung and Wulff et les bitters pour cocktail Peychaud's. Ce portefeuille de marques "présente une très belle complémentarité avec les catégories sur lesquelles opère MBWS", commente le groupe. L'intégration de ces marques avec celles déjà en distribution dans le portefeuille de MBWS (Paddy, Fireball et Southern Comfort) va lui permettre d'élargir sa présence sur des segments porteurs et en forte expansion tels que le bourbon, le rhum et la tendance mixologie. Ce partenariat va en outre "considérablement enrichir l'offre commerciale en France".

"Ces nouvelles références vont bénéficier de la puissance commerciale de MBWS et de sa large couverture territoriale, reposant sur des équipes spécialisées couvrant l'ensemble des circuits de distribution, avec les équipes Op'team Spirit, La Martiniquaise et Bardinet pour la grande distribution, BLMHD pour les CHR, et Premium Craft Spirits pour le réseau de cavistes premiums et indépendants", explique MBWS.