MBWS : les comptes s'améliorent de 2,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de MBWS, hors droits d'accises, s'élève à 98,8 millions d'euros au 1er semestre 2023, en hausse de +14,3% (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2022. Cette amélioration provient essentiellement de la progression des ventes d'une partie de l'activité à l'international, ainsi que d'une bonne résilience de nos marques stratégiques en France, malgré un recul des volumes. Le chiffre d'affaires du cluster France au 30 juin s'établit à 42,1 ME en progression de +5,0% par rapport au 30 juin 2022.

L'Ebitda du 1er semestre s'est élevé à 8,1 ME, en augmentation de + 0,5 ME (hors effet change) par rapport au 1er semestre 2022. L'Ebitda du cluster France contribue à hauteur de 6 ME pour le 1er semestre (5 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net Part du Groupe s'élève à +5,1 ME au 1er semestre, en amélioration de +2,6ME par rapport au 1er semestre 2022 qui intègre une provision pour charge exceptionnelle liée à la restructuration de la direction commerciale grande distribution en France.

Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 199,6 ME au 30 juin (194,6 ME au 31 décembre 2022) alors que l'endettement financier brut reste stable à 6,4 ME au 1er semestre, de même que la trésorerie positive du Groupe à hauteur de 44,9 ME au 30 juin 2023.

Perspectives

Après une année 2022 qui a démontré la résilience globale des marques et activités du Groupe face aux contraintes de disponibilité et d'inflation, les effets des ruptures d'approvisionnement avec des baisses de volumes amorcées au 4ème trimestre 2022 se sont également fait sentir au cours du 1er semestre 2023, notamment en France.

Les hausses de tarifs pratiquées en 2022 et courant 2023, qui visaient à amortir les augmentations très significatives et persistantes du coût des intrants (notamment l'énergie, les matières liquides et les matières sèches - en particulier la verrerie) ne permettent pas à ce stade de maintenir constant le taux de marge commerciale de nos activités.

Le Groupe continue donc à suivre au plus près l'élasticité de la demande des consommateurs face aux hausses de prix pratiquées, et s'attache à maintenir sa capacité d'adaptation, malgré ces difficultés.

Pour certains pays plus sensibles à ces éléments, tels que la France où les marchés de nos marques stratégiques sont concentrés, matures et orientés à la baisse, la visibilité est limitée pour cette fin d'année 2023.

Malgré cette situation instable qui perdure depuis près de 3 ans, le Groupe continuera à fournir ses meilleurs efforts pour maintenir la croissance annuelle de ses résultats par les effets conjugués des réorganisations, des économies de coûts de structure et de l'amélioration progressive de la profitabilité de nos activités via une rigueur commerciale et opérationnelle, tout en maintenant une approche prudente quant aux perspectives commerciales à court et moyen terme.