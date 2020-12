MBWS : les actionnaires approuvent l'augmentation de capital de 105 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Marie Brizard Wine & Spirits s'est tenue, le 30 novembre à 14h30, au siège social de la société, sous la présidence de Monsieur George Graux, Président du Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions de l'ordonnance prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance, par correspondance ou sur la plateforme VotAccess en amont de l'Assemblée. 293 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 34.993.026 actions et 38.199.992 droits de vote attachés (soit 78,51% du capital et 79,62% des voix).

Les actionnaires de MBXS ont approuvé la totalité des résolutions qui leur ont été soumises, dont notamment, les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription des actionnaires pour un montant maximum global (prime d'émission incluse) d'environ 105,3 millions d'euros, via l'émission d'un montant maximum d'environ 70,2 millions d'actions ordinaires nouvelles à souscrire en espèces et/ou par compensation de créances, pour un prix de souscription unitaire de 1,50 euros.

Le lancement de l'Augmentation de Capital prévu fin 2020-début 2021 demeure conditionné à la formalisation de l'accord de principe sur la modification d'un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de la Société et à la délivrance par l'AMF de son approbation du prospectus relatif à l'opération.