MBWS : la croissance est portée par l'international

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, Marie Brizard Wine & Spirit (MBWS) réalise un chiffre d'affaires de 181,3 millions d'euros en hausse de +7,8% par rapport à 2021. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre ressort à 46,4 ME en hausse de +2,6%. La croissance est portée par l'international qui affiche une forte progression de +11,7% sur l'année 2022 par rapport à 2021, ponctuée de disparités selon les zones.

Fahd Khadraoui, directeur général de MBWS, commente : "En 2022, nous avons réussi à poursuivre notre croissance, notamment à l'international, en dépit d'une conjoncture sans précédent caractérisée par une forte inflation et la pénurie de certaines matières premières. Je tiens à remercier les équipes pour leur engagement tout au long de l'année. Notre chiffre d'affaires reflète une croissance saine grâce à 3 éléments : 1) la levée complète des contraintes Covid, 2) notre politique d'augmentation tarifaire essentiellement à l'international, et surtout 3) un rapport qualité-prix qui positionne nos marques en valeur refuge du consommateur pendant cette période de très forte inflation généralisée. Le contexte macroéconomique actuel difficile semble malheureusement perdurer en ce début d'année. Nous nous devons donc d'opter pour une politique tarifaire volontariste et de rester prudent quant à l'évolution de l'activité du Groupe dans les prochains mois".

Perspectives commerciales

Le contexte de très forte inflation sur les prix des matières premières et les coûts de l'énergie, qui s'est amplifié au second semestre 2022, perdure en ce début d'année 2023, ce qui rend d'autant plus impératif la mise en oeuvre de hausses tarifaires auprès de l'ensemble de nos clients. Les répercussions potentielles sur le niveau des ventes et les tendances consommateurs incitent le Groupe à la prudence concernant l'activité commerciale à l'horizon du 1er semestre 2023.