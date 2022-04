MBWS : la Cofepp écope d'une amende de 7 millions d'euros

(Boursier.com) — La Cofepp (Compagnie Financiere Europeenne de prises de participation) vient d'être condamnée par l'Autorité de la concurrence à verser une amende de 7 millions d'euros. Le régulateur reprochait à la Cofepp (Poliakov, Label 5, Cruz, Saint James, Old Nick...) d'avoir pris le contrôle de Marie Bizard Wine & Spirits (Marie Brizard, San José, William Peel...) avant de lui avoir notifié l'opération, et sans attendre sa décision d'autorisation.

En l'espèce, Cofepp a exercé, avant d'avoir sollicité et obtenu l'autorisation requise, une influence déterminante sur MBWS, notamment en nommant son nouveau directeur général, en négociant avec ses fournisseurs à la place des dirigeants de MBWS, en participant directement à l'établissement de la politique commerciale et budgétaire de MBWS et en intervenant dans plusieurs décisions de gestion opérationnelle.

Cofepp, qui a n'a pas contesté les pratiques, a bénéficié de la procédure de transaction.