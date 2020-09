MBWS : fort redressement des comptes

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de MBWS sur le 1er semestre 2020 atteint 135,3 ME, en hausse de +0,4% à périmètre et devises constants.

A fin juin 2020, l'EBITDA ressort à +7 ME, en amélioration de +14,4 ME par rapport à fin juin 2019. Cette évolution reflète à la fois l'amélioration de la marge brute et la baisse de près de 23% des charges externes, liée à la diminution volontaire des dépenses de marketing.

Le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020 s'est élevé à -1,4 ME en fort redressement par rapport au premier semestre 2019.

L'endettement financier net s'établit à 52,8 ME au 30 juin 2020...