MBWS : Fahd Khadraoui succède à Andrew Highcock

(Boursier.com) — Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce la nomination de Monsieur Fahd Khadraoui en qualité de Directeur général de la société, en remplacement de Andrew Highcock, qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Cette nomination est effective à compter du 4 novembre.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa reconnaissance à Andrew Highcock "pour le travail accompli depuis son arrivée au sein du Groupe en octobre 2018".

Présent aux côtés de la direction de la société et du Groupe depuis 2019 en qualité de Directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions et de secrétaire général, Fahd Khadraoui bénéficie ainsi d'une excellente connaissance du groupe et du marché des vins et spiritueux le positionnant idéalement pour occuper les fonctions de Directeur général.

Sous son impulsion, le comité exécutif du Groupe poursuivra l'amélioration de la rentabilité et la mise en place d'une stratégie de croissance.

Indemnité de départ d'Andrew Highcock

En outre, MBWS précise les conditions financières de cessation des fonctions d'Andrew Highcock. Ainsi, MBWS s'est engagée à verser, en cas de départ une indemnité égale à la rémunération moyenne brute, la rémunération variable et la prime d'impatriation perçue au cours des 6 derniers mois ayant précédé la date de départ. Le bénéfice de cette indemnité de départ est subordonné à la réalisation de critères de performance à l'appréciation du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration ayant constaté la réalisation de ces critères de performance, l'indemnité de départ d'Andrew Highcock s'élèvera à 394.860 euros bruts.

Le versement de cette indemnité de départ demeure soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires à venir. Le Conseil d'administration du 4 novembre a toutfeois décidé de libérer Andrew Highcock de son engagement de non-concurrence.