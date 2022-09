MBWS : en retrait après les comptes, peu de visibilité

(Boursier.com) — MBWS recule de 2,9% à 2,3 euros au lendemain de la présentation de ses comptes semestriels. Le groupe a publié un EBITDA de 7,6 ME, en croissance de 27,2%, pour des revenus de 86,4 millions d'euros, en hausse de 5,9% (hors effet change). La marge opérationnelle augmente de 140 pb à 8,8%. Les tendances évoquées lors de l'Assemblée Générale du 30 juin, à savoir les hausses des matières premières et de l'énergie ainsi que la disponibilité variable des productions des fournisseurs, se sont poursuivies au cours de l'été comme anticipé et semblent devoir persister sur les mois à venir, précise le management. Dans ce contexte, même si les efforts déployés dans le cadre du plan stratégique produisent leurs effets comme escompté, le groupe maintient sa position prudente pour les prévisions concernant l'activité commerciale pour la fin d'année 2022.

Oddo BHF parle de résultats satisfaisants qui l'incitent à revoir ses prévisions annuelles. Le broker rappelle que l'action a pris plus de 1 euro (+67%) depuis l'annonce début aout du rachat par la COFEPP de la participation de BDL dans Marie Brizard de 8,5% au prix de 3,2 euros par action (source 'Bloomberg'). La COFEPP qui détient 78,5% du capital de MWBS a récemment démentit vouloir faire une OPA sur le solde du capital tout en se réservant la possibilité d'acquérir des titres de la société sur le marché ou hors marché, conformément à la réglementation et en fonction d'éventuelles opportunités. En outre, la société déclare ne pas avoir l'intention d'exercer les bons de souscription détenus, sachant que les 16,5 millions de BSA 2022 (prix d'exercice de 3 euros) arrivent à échéance fin septembre. Ce qui devrait calmer davantage les ardeurs du marché à court terme. L'analyste reste ainsi 'neutre' sur le dossier avec une cible ajustée de 1,5 à 1,8 euro après mise à jour de son modèle de valorisation par DCF. La visibilité reste réduite, en particulier pour 2023.