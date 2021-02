MBWS : Diana Holding détient 3,52% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 février à l'AMF, la société anonyme de droit marocain Diana Holding a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 février, les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital de la société Marie Brizard Wine and Spirits. Elle détient 3.940.000 actions Marie Brizard Wine and Spirits représentant 7.140.000 droits de vote, soit 3,52% du capital et 6,19% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société MBWS.

Le déclarant a également précisé détenir :

- 740.000 bons de souscription d'actions "BSA 2022", exerçables jusqu'au 29 septembre 2022, 23 bons donnant le droit de souscrire à 10 actions Marie Brizard Wine and Spirits au prix par action de 3 euro ; et

- 700.000 bons de souscription d'actions "BSA 2023", exerçables jusqu'au 31 décembre 2023 et pouvant donner droit par exercice, à autant d'actions Marie Brizard Wine and Spirits, au prix par action de 25 euros.