MBWS : dans le rouge après le changement de DG

(Boursier.com) — MBWS recule de 2,1% à 2,3 euros après l'annonce du départ surprise de Andrew Highcock, qui quitte le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Le dirigeant a été remplacé au poste de directeur général par Fahd Khadraoui, et ce depuis le 4 novembre. Présent aux côtés de la direction de la société depuis 2019 en qualité de Directeur de la stratégie et des fusions-acquisitions et de secrétaire général, Fahd Khadraoui bénéficie d'une excellente connaissance du groupe et du marché des vins et spiritueux.

D'un premier abord, l'annonce de ce changement managérial est assez surprenante, note Oddo BHF. La firme vient en effet de publier fin octobre un CA sur 9 mois de 135 ME, en progression de 10,7% en publié et de 9,8% en organique avec de bonnes performances en France comme à l'international, sans doute en partie tirées par les relèvements des prix. En outre, le plan de redressement de la rentabilité est en marche même si la visibilité reste réduite au vu du contexte incertain avec un risque de récession en Europe. Néanmoins l'analyste pense que cette nomination en interne ne devrait pas avoir d'effet sur la stratégie de MBWS, recentrée sur la valeur avec une présence internationale priorisée notamment via des partenariats commerciaux avec la COFEPP. Il reste ainsi 'neutre' sur le titre avec un objectif de 2 euros. Il espère du management une nouvelle feuille de route avec des objectifs chiffrés.