MBWS : COFEPP acquiert 8,5% du capital

(Boursier.com) — COFEPP (Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations) annonce avoir acquis, le 3 août, la totalité de la participation détenue par BDL Capital Management dans le capital de Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), soit 9.464.581 actions représentant 8,5% du capital et des droits de vote de MBWS (sur une base non diluée), et 2.012.138 BSA 2022.

A l'issue de l'opération, COFEPP détient 78,52% du capital et 77,47% des droits de vote de MBWS.