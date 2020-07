MBWS : chiffre d'affaires en repli de -4,3%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 de MBWS est de 135,4 ME, soit -4,3%.

On constate une forte croissance des Autres Activités portée par le relais conjoncturel des ventes de vrac en Pologne et en Lituanie dans le contexte du Covid-19 et une bonne résilience de l'Activité Marques en France et des Autres pays CEE.

Le second trimestre est en retrait de -9,3%, à 73,7 ME avec une Activité Marques fortement impactée par les mesures de confinement dûes au Covid-19...