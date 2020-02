MBWS : calme plat après le point annuel

MBWS : calme plat après le point annuel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Peu de réactions sur Marie Brizard Wine & Spirits au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires non audité 2019 de 365 millions d'euros, en repli de 6,1% en organique. Le management a confirmé sa fourchette d'estimation d'Ebitda pour l'exercice 2019 compris entre -20 ME et -25 ME, comme indiqué le 15 octobre dernier.

Suite à cette publication, Oddo BHF passe de 'réduire' à 'neutre' avec un objectif maintenu à 1,50 euro.