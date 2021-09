MBWS : baisse de 11% de l'Ebitda

(Boursier.com) — Sous l'effet des restrictions liées au Covid, de la baisse de la demande de gel hydro-alcoolique et de certains reports d'expéditions sur le second semestre, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de MBWS a atteint 81 ME, en retrait de 5,8% à périmètre et devises constants par rapport à la même période de 2020.

L'EBITDA s'établit à 6 ME au 1er semestre 2021, contre 6,9 ME en 2020, en diminution de 11% hors effet de change.

Le résultat net Part du Groupe s'élève à 1,5 ME au 1er semestre 2021, contre une perte de 1,4 ME au 1er semestre 2020. Il comprend un résultat net part du groupe des Activités Poursuivies de 2,5 ME fin juin 2021 contre 2 ME au 30 juin 2020...

Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 168,2 ME au 30 juin 2021 contre 66 ME au 31 décembre 2020 alors que l'endettement financier net s'établit à 6,3 ME au 30 juin 2021, en diminution de 79,3?ME par rapport au 31 décembre 2020.