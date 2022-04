(Boursier.com) — MBWS annonce un chiffre d'affaires au 31 mars de 40,6 ME, en hausse de +5,2% par rapport au 1er trimestre 2021 (en particulier sur les deux premiers mois de l'exercice).

Une performance maintenue en France en ce début d'année 2022, malgré un ralentissement global du marché des spiritueux (progression des ventes de +4% par rapport à 2021) bénéficiant notamment :

- d'une bonne activité On-Trade pénalisée en 2021 par les mesures Covid ;

- d'un repli moindre des ventes de William Peel par rapport à la concurrence et d'une légère progression des autres marques du portefeuille (notamment Marie Brizard).

Une reprise soutenue des ventes à l'international (+6,3% par rapport au 1er trimestre 2021) qui reste contrastée selon les zones :

- un regain d'activité en Europe en comparaison à 2021 (restrictions sanitaires) et ce malgré le conflit Russo Ukrainien entraînant pour le moment des pertes limitées de chiffre d'affaires ;

- un ralentissement aux Etats-Unis des ventes de Sobieski dans un contexte toujours concurrentiel sur la catégorie Vodka ;

- une progression significative de nos marques stratégiques en Asie-Pacifique (principalement en Corée, Taïwan, Japon) dans une zone encore en développement ;

- une politique tarifaire anticipant certaines hausses de coûts des matières.

Perspectives

A noter, comme déjà indiqué dans le Communiqué de Presse sur les résultats annuels 2021 publié le 14 avril dernier et décrit dans les commentaires ci-dessus, que depuis début 2022 et en lien avec la résorption en cours de la crise sanitaire, le Groupe MBWS, comme d'autres acteurs du secteur des vins et spiritueux, fait face régulièrement à des difficultés d'approvisionnements relatifs à l'indisponibilité périodique de certaines matières premières et matières sèches.

De fortes augmentations des coûts d'achats ont déjà été constatées fin 2021, en particulier concernant la verrerie suite à la désorganisation de cette filière en sortie de la pandémie Covid. Le Groupe a donc déjà mis en oeuvre des hausses de tarif en début d'année. Cependant depuis début avril et suite aux évènements en Ukraine, les augmentations additionnelles de prix subies, immédiates et importantes des matières premières sont potentiellement supérieures aux capacités de répercussion tarifaire en aval sur la filière distribution et les clients.

Combinées avec une disponibilité volatile des productions des fournisseurs, ces impacts pourraient avoir des effets négatifs, d'une part, sur la capacité du Groupe à fournir l'ensemble de ses clients (tant en France qu'à l'International), et d'autre part, sur la flexibilité éventuelle de la demande consommateurs, notamment en raison de la nécessité pour le Groupe d'adapter ses politiques commerciales à ce nouveau contexte. Cet environnement incite le Groupe à adopter une position prudente sur l'activité commerciale des prochains mois et peut-être plus particulièrement au second semestre en cas d'absence d'ici là de règlement global du conflit Russo-Ukrainien et de la persistance des conséquences disruptives actuelles.

Calendrier financier

- Assemblée Générale : 30 juin 2022

- Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : 28 juillet 2022.