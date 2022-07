(Boursier.com) — MBWS annonce un Chiffre d'affaires au 30 juin 2022 de 86,4 ME, en hausse de 5,9% par rapport à 2021, avec un niveau de performance qui se maintient en France sur le premier semestre 2022, malgré un ralentissement global du marché des spiritueux (progression des ventes de +2,5% par rapport à

2021, mais +1% sur le 2ème trimestre) tiré notamment par :

- une activité On-Trade en forte amélioration liée à un premier semestre 2021 pénalisé par la fermeture des bars et restaurants suite aux mesures Covid ;

- un gain relatif de part de marché de William Peel dans un marché en recul sur les Blends moins de 12 ans ;

- et une croissance marquée des autres marques du portefeuille, et notamment de Marie Brizard, à la fois sur les marchés On-Trade et Off-Trade.

-Une progression confirmée des ventes à l'international (+9,2% par rapport au 1er semestre 2021) reflétant des évolutions contrastées selon les zones :

- un regain confirmé de l'activité en Europe, notamment en Grande Bretagne, en comparaison des restrictions sanitaires en 2021, et ce malgré le conflit russo-ukrainien entraînant un recul limité de certaines zones géographiques à l'export ;

- une bonne performance de l'ensemble des marques stratégiques du Groupe, notamment de Marie Brizard et Gautier, au Canada, en Corée, Australie et Pologne;

- une baisse des ventes de vodka Sobieski aux Etats-Unis dans une catégorie fortement concurrentielle.

Perspectives

"Comme évoqué lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2022, sur les mois à venir, les hausses des matières premières et de l'énergie et la disponibilité variable des productions des fournisseurs sont des facteurs à prendre en compte dans le pilotage de nos activités.

Ces impacts défavorables pourraient avoir des effets d'une part, sur la capacité du Groupe à fournir l'ensemble de ses clients (tant en France qu'à l'International), et d'autre part, sur la flexibilité éventuelle de la demande consommateurs. Ceci est particulièrement vrai en raison de la nécessité pour le Groupe d'adapter ses politiques tarifaires à ce nouveau contexte et l'incite à adopter une position prudente pour les prévisions concernant l'activité commerciale des prochains mois" conclut la direction.