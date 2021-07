MBWS : 81 ME de chiffre d'affaires sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe MBWS est désormais présenté selon deux clusters, France et International, en cohérence avec la nouvelle organisation managériale du Groupe mise en place au 1er janvier 2021 et ce, afin de refléter l'évolution de l'activité à la suite des différentes cessions opérées depuis 2019 (notamment les activités en Pologne, cédées le 21 octobre 2020 et Moncigale, cédée le 16 février 2021).

Ainsi, le chiffre d'affaires du cluster France du 1er semestre 2021 s'établit à 39,1 millions d'euros, soit une hausse de +2% par rapport à 2020, avec un 2ème trimestre 2021 en repli de -2%.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 du cluster International s'établit à 41,9 ME, soit -12% par rapport à 2020, une performance expliquée par les restrictions liées au Covid, la baisse très significative de la demande de gel hydro-alcoolique ainsi que certains reports d'expéditions sur le second semestre. Le 2e trimestre a toutefois limité son repli à -7,1% grâce au redémarrage de certains marchés, en particulier au Royaume-Uni et en Espagne.

Le chiffre d'affaires total de MBWS au 1er semestre s'établit à 81 ME (86,8 ME un an plus tôt). Il recule de -5,8% en organique et de -6,7% en données publiées.