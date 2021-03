Maytronics France : parmi les gagnants de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de MG International - Maytronics France s'établit à 58,8 millions d'euros. Maytronics France achève ainsi l'exercice 2020 avec une croissance de +24% de son chiffre d'affaires, tirant pleinement profit du niveau exceptionnel de demande d'équipement piscine durant la crise sanitaire grâce à une 'supply chain' bien maîtrisée.

Le résultat d'exploitation progresse de 122% pour atteindre 5,6 ME, renforcé par le gel préventif des dépenses déclenché au cours du 1er semestre.

Le bénéfice net atteint 4,8 ME, en progression par rapport à 2019 où il s'établissait à 1,9 ME (après 0,4 ME de dépréciation d'actif).

Sur l'exercice 2020, le total bilan de la société est passé de 27,4 ME à 34,6 ME. La performance économique évoquée précédemment, couplée à une excellente maîtrise du besoin en fonds de roulement, a permis de générer des flux de trésorerie d'exploitation s'élevant à 9,7 ME. Par ailleurs, par mesure de précaution, la société a souscrit à deux Prêts Garantis par l'Etat au cours du 1er semestre 2020 pour un montant global de 3,9 ME. Les fonds propres sont de 18,1 ME.

En fin d'année, la société a profité de cette situation financière pour procéder au remboursement par anticipation de la dette senior due à Maytronics Ltd. Suite à cette opération, la trésorerie nette présente un solde positif de 4,4 ME au 31 décembre 2020, à comparer à un endettement net 4,5 ME un an plus tôt.

Perspectives

L'année 2021 a démarré dans un contexte de challenge pour les professionnels de la piscine quant à leur capacité à satisfaire une demande attendue en forte hausse. En conséquence, les commandes dites de pré-saison pour l'activité robots électriques de piscine ont significativement progressé par rapport aux années précédentes.

Cependant, il est trop tôt à ce stade pour savoir si la demande des consommateurs permettra d'absorber tous les volumes commandés par les professionnels. La demande continue également de croître de façon significative pour l'activité de couvertures, dans la continuité du dynamisme observé en 2020.