Maytronics France : Nicolas Mouret est nommé Directeur Général

(Boursier.com) — MG International SA - Maytronics France a nommé Nicolas Mouret au poste de Directeur Général. Monsieur Mouret succède à Monsieur David Alimi qui assurait la fonction de Directeur Général suite au départ de Monsieur Vincent Quéré en mai 2021.

Nicolas Mouret a occupé la fonction de Directeur Administratif et Financier de MG International entre 2010 et 2016 avant de rejoindre la société Oceasoft en tant que Directeur Général Adjoint, en charge des fonctions Finance, Juridique et M&A, intervenant également sur les sujets Ventes et Marketing. Il est par ailleurs membre du Conseil de surveillance de la société Villages Clubs du Soleil.

La société annonce également la nomination de Bastien Bertrand au poste de Directeur Général Adjoint. Bastien Bertrand a occupé plusieurs fonctions au sein de l'équipe commerciale de Maytronics France au cours des 16 dernières années, notamment en tant que Directeur Commercial depuis 2017.