Maytronics : baisse de la marge semestrielle après deux années exceptionnelles

(Boursier.com) — MG International - Maytronics France consolide sa position dans un marché de l'équipement de la piscine en phase d'atterrissage après deux années exceptionnelles dû à l'environnement de crise sanitaire. Le chiffre d'affaires de la société croît ainsi de 10% au cours du 1er semestre 2022 pour atteindre 64,1 millions d'euros (568,04 ME un an plus tôt).

Le résultat d'exploitation s'élève à 6,49 ME (8,08 ME au 1er semestre 2021). Le résultat net s'établit à 5,76 ME (7,05 ME au 30 juin 2021). Il recule de 20% sur un an.

Le tassement de la marge brute résulte de la hausse des coûts d'approvisionnement des robots électriques, la société n'ayant que partiellement répercuté cette hausse sur ses prix de vente.

La hausse des charges d'exploitation courantes résulte essentiellement des coûts de transport (à la fois sur achats et ventes), des dépenses de marketing et des charges de personnel sous l'effet combiné du renforcement des équipes et de la progression des salaires.

Structure bilancielle et endettement

Le total bilan de la société est passé de 60,9 ME au 30 juin 2021 à 72,3 ME au 30 juin 2022. Cette hausse résulte essentiellement de l'augmentation des stocks de produits finis. Suite au remboursement de la dette senior envers Maytronics Ltd fin 2020 et des PGE en juin 2021, les dettes financières restant au bilan au 30 juin 2022 concernent deux emprunts bancaires pour un montant global de 0,9 ME.

Perspectives

Dans un contexte macro-économique tendu et incertain, et après un deuxième semestre 2021 exceptionnel, MG International - Maytronics France s'attend à une légère baisse de son activité pour la seconde partie de l'année 2022. En ce qui concerne le segment des robot électriques notamment, les clients de la Société ayant constitué un important niveau de stock en début de saison, la demande des clients finaux jouera un rôle prépondérant. L'activité Poséidon devrait continuer à bien se comporter en raison de la reprise du marché en Europe et des opportunités sur le marché asiatique.