Maurel&Prom : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Maurel & Prom monte de 1,4% à 4,40 euros ce lundi. A la suite d'un incident survenu le jeudi 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, et la suspension de ses activités de réception et d'export, M&P a dû réduire progressivement sa production sur le permis gabonais d'Ezanga, (jusqu'à 4 000 b/j en 100% actuellement). L'opérateur du terminal travaille actuellement à la remise en route de ses installations. La reprise de la production sur Ezanga vers son niveau normal pourrait ainsi intervenir dans les prochains jours. Des solutions d'export alternatives sont par ailleurs déjà en cours d'examen, afin d'accélérer si besoin le retour à la normale de la production d'Ezanga.

"Nous estimons à ce stade à dix jours l'impact sur la production de Maurel & Prom, nous ajustons ainsi notre prévision de production de 19 500 b/J à 17 800 b/J au T2 et de 20 035 b/j à 19 157 b/J sur l'ensemble de 2022" commente Portzamparc dont les prévisions 2022 de CA, d'EBITDA et de RNPG sont ainsi abaissées de respectivement 3,4%, 4,7% et 5,8%. "Notre objectif de cours est ajusté de 4,65 à 4,60 euros, mais, suite à la baisse récente du titre, nous passons d'Alléger à Conserver" conclut l'analyste.