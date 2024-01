Maurel & Prom : une grosse chute pour débuter l'année

(Boursier.com) — L 'année boursière commence bien mal pour Maurel & Prom. Le titre du groupe pétrolier chute de près de 8% à 5,6 euros, signant sa plus forte baisse quotidienne depuis la fin novembre. Alors que le groupe français avait annoncé l'été dernier le rachat, à Carlyle International Energy Partners, de 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production, de transport et de stockage de brut au Gabon, le président par intérim du pays a mis son véto à cette opération de 730 M$.

Brice Nguema a en effet annoncé le 31 décembre que le gouvernement augmenterait sa participation dans Assala à la suite de l'exercice de son droit de préemption sur la vente d'Assala afin d'augmenter ses revenus et " d'exercer sa souveraineté sur le secteur pétrolier ". Un coup dur pour Maurel qui ne devrait pas tarder à communiquer sur le sujet.