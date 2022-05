Maurel & Prom : un analyste persiste et signe

(Boursier.com) — Maurel & Prom recule de 3,4% à 4,15 euros ce jeudi, alors que le groupe a obtenu un nouvel emprunt bancaire ainsi qu'une extension et amendement de son prêt d'actionnaire dans le but de refinancer l'emprunt à terme existant conclu en décembre 2017 auprès d'un syndicat de banques, annonce le groupe. Pour rappel, la dette brute actuelle de M&P avant refinancement s'élève à 489 M$, dont 406 M$ pour l'emprunt à terme, et 82 M$ (ainsi que 100 M$ non-tirés) pour le prêt d'actionnaire auprès de PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (PIEP), actionnaire majoritaire de M&P. La trésorerie de M&P s'élevait à 187 M$ à fin mars 2022, soit une dette nette de 302 M$.

La documentation des nouveaux emprunts pour un montant total disponible de 437 M$ a été finalisée le 12 mai 2022, et M&P dispose désormais de 60 jours pour procéder au tirage du prêt bancaire afin de rembourser le prêt à terme existant. Ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par M&P.

"Cette annonce est une très bonne nouvelle pour le groupe qui va avoir beaucoup plus de flexibilité sur son financement" commente Portzamparc qui vise un cours de 4,60 euros en restant à "renforcer" sur le dossier.