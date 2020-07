Maurel & Prom : retour d'AG

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom s'est tenue à huis clos ce jour sous la présidence d'Aussie Gautama en application de l'article 4 de l'ordonnance no2020 321 du 25 mars 2020, et en conformité avec l'ensemble des dispositions légales applicables.

Résolutions

L'Assemblée générale mixte des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour. L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 et décidé de ne pas verser de dividende au titre de cet exercice.

La retransmission de l'Assemblée générale du 30 juin 2020 accessible en différé ainsi que les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de Maurel & Prom - Rubrique Assemblées générales : https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales

Composition du Conseil d'administration et de ses Comités

L'Assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur de Nathalie Delapalme, ratifié la cooptation de Daniel Purba en qualité d'administrateur et approuvé la nomination de Caroline Catoire en qualité d'administratrice indépendante en remplacement de Roman Gozalo.

Ainsi, le Conseil d'administration de Maurel & Prom est composé de 7 membres dont 3 administrateurs indépendants. Parmi ces 7 administrateurs, 4 sont des femmes représentant 57% des membres du Conseil.

Le Conseil d'administration réuni ce jour après l'Assemblée générale, a renouvelé le mandat de M Olivier de Langavant en qualité de Directeur Général. Le Conseil a également procédé à une révision de ses Comités spécialisés qui se composent désormais d'un Comité d'audit, d'un Comité d'investissements et des risques et d'un Comité des nominations, rémunérations et RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale).

L'ensemble des informations sur la composition du Conseil d'administration et de ses Comités sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance :

https://www.maureletprom.fr/fr/groupe/gouvernance/comites-specialises

Il a également été décidé de désigner deux censeurs : Messieurs Roman Gozalo et John Anis.