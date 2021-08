Maurel & Prom : résultat net courant de 33 M$ au S1

Maurel & Prom : résultat net courant de 33 M$ au S1









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel & Prom annonce une nette progression des résultats financiers avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 32% à 188 M$ (142 M$ au S1 2020), un excédent brut d'exploitation en forte progression à 117 M$ (18 M$ au S1 2020) et un résultat net courant de 33 M$ (-61 M$ au S1 2020).

Le groupe affiche 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, dont 15 189 b/j sur le permis d'Ezanga au Gabon avant la reprise des forages de développement qui a eu lieu mi-juillet.

Le prix de vente moyen de l'huile ressort à 63 $/b, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (34,6 $/b au S1 2020 et 45,5 $/b au S2 2020).

Génération de cash en hausse et maîtrise continue des coûts

La direction souligne le maintien de la discipline financière : dépenses d'exploitation et d'administration de 77 M$ au S1 2021, contre 86 M$ au S1 2020 et 78 M$ au S2 2020.

-101 M$ de flux généré par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement ; 40 M$ de flux de trésorerie disponible, et ce malgré une variation du besoin en fonds de roulement de -42 M$ (seulement deux enlèvements sur la période)

-La dette nette est en baisse à 413 M$ au 30 juin 2021 (contre 455 M$ au 31 décembre 2020), grâce au remboursement de 41 M$ de dette au cours de la période et à une position de trésorerie stable (167 M$ au 30 juin 2021)

-Accords en cours de finalisation avec les autorités gabonaises afin de trouver une solution constructive et satisfaisante pour tous à différents dossiers financiers relatifs à Maurel & Prom, et notamment à la question des 43 M$ actuellement sur compte-séquestre

Reprise des activités de développement

- Les forages de développement sur le permis d'Ezanga ont repris mi-juillet, en même temps qu'une campagne de stimulation sur les puits existants, ceci afin de restaurer le potentiel de production des champs.

- Campagne de workovers en cours en Angola afin de soutenir la production des blocs 3/05 et 3/05A.