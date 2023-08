Maurel & Prom rebondit après sa chute d'hier

(Boursier.com) — Le groupe pétrolier Maurel & Prom remonte de près de 4% à 4,34 euros ce jeudi après sa chute de quelque 15% hier dans la foulée de l'annonce du coup d'Etat au Gabon. La direction a annoncé mercredi après la clôture de la Bourse de Paris que la situation actuelle dans le pays "n'affectait pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise"..."Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production", précise le groupe.

Maurel & Prom a ajouté que le processus d'acquisition d'Assala Energy, dont la signature du contrat d'achat d'actions est intervenue le 15 août dernier, se poursuivait. "La transaction reste toujours soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions".

Maurel & Prom a ajouté également que les activités et la production d'Assala Energy n'étaient pas non plus affectées par les récents événements au Gabon. Assala Energy Gabon opère six permis de production de pétrole et détient un réseau de pipelines à terre et un terminal d'export...

Portzamparc relativise ce matin dans une note l'impact des derniers événements politiques sur les activités du groupe dans le pays, mais souligne malgré tout le risque de voir repoussée la finalisation de l'opération Assala faute d'autorité compétente pour la valider... L'analyste reste malgré tout à l'achat sur le dossier en visant un cours de 5,35 euros sur la valeur.