(Boursier.com) — Le groupe Maurel & Prom publie un Chiffre d'affaires de 495 M$ pour les 9 premiers mois de 2023 avec un prix de vente moyen de l'huile de 77,8 $/b sur la période, en baisse de 26% par rapport aux neuf premiers mois de 2022 (105,5 $/b).

La production valorisée est de 449 M$ sur la période.

Au Gabon, les discussions sont en cours avec les autorités afin d'obtenir les approbations nécessaires pour l'acquisition d'Assala ; finalisation de l'opération toujours attendue entre la fin du T4 2023 et le T1 2024.

En Tanzanie, les discussions se poursuivent avec TPDC en vue de l'acquisition de Wentworth Resources.

La Dette nette ressortait à 181 M$ au 30 septembre 2023, en baisse de 19 M$ sur les 9 premiers mois de 2023 (200 M$ au 31 décembre 2022).

Le Dividende était de 0,23 euro par action (49 M$) payé début juillet.

La production en part M&P pour les 9 premiers mois de 2023 est de 27.944 bep/j.

La production en part M&P de 15.710 b/j au Gabon ressort en hausse de 10% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.

La production en part M&P de 3.957 b/j en Angola est en augmentation de 3% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.

La production de gaz en part M&P est de 49,7 Mpc/j en Tanzanie, en hausse de 15% par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

Maurel & Prom note par ailleurs la publication hier soir de la General License 44 délivrée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Etats-Unis sur le secteur pétrolier et gazier du Venezuela, suite à l'accord conclu entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition vénézuélienne. En raison du timing de cette publication, il n'a pas été possible d'inclure cette information dans ce communiqué de presse. M&P examine les implications pour ses activités au Venezuela et publiera dès que possible une annonce spécifique à ce sujet...