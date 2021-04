Maurel & Prom : précisions sur l'AGM du 18 mai

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 18 mai 2021 à 15 heures, au siège social de la Société situé au 51, rue d'Anjou - 75008 Paris. Compte tenu des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires et du nombre d'actionnaires habituellement présents à l'assemblée générale annuelle de la Société, la tenue de l'Assemblée Générale en présentiel a dû être écartée.

Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance avant l'assemblée générale soit via le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, soit par Internet via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. L'Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société. Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent de l'Assemblée Générale. Ces questions devront être reçues par la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'AG.