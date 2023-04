Maurel & Prom : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Maurel & Prom réagit peu à 3,70 euros ce jeudi, alors que le groupe a indiqué que sa production s'était élevée à 27.071 bep/j au premier trimestre, en hausse de 4% sur un an. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 75,1$ le baril pour la période, en baisse de 6% par rapport au T4 2022 (79,5$/b). La production valorisée du groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 136 M$ sur le trimestre. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 38 M$ pour le trimestre grâce aux deux enlèvements réalisés au Gabon sur la période, en janvier et mars.

Après intégration des 5 M$ relatifs aux activités de forage, le chiffre d'affaires consolidé des trois premiers mois de 2023 s'élève en conséquence à 180 M$, en hausse de 6% sur un an.

Le 23 février 2023, les actionnaires de Wentworth Resources ont approuvé l'offre de M&P en votant en faveur du "Scheme" lors du "Court Meeting" et de sa mise en oeuvre lors de l'Assemblée Générale. La finalisation de l'acquisition de Wentworth reste soumise à l'approbation des autorités tanzaniennes, qui est attendue d'ici le T3 2023. M&P communiquera à ce sujet le moment venu.

La position de trésorerie au 31 mars 2023 s'établissait à 122 M$, soit une liquidité disponible de 189 M$ en comptant la tranche RCF disponible et non-tirée (contre 138 M$ au 31 décembre 2022). Ce montant exclut les 76 M$ placés sur compte-séquestre dans le cadre de l'offre annoncée le 5 décembre 2022 pour Wentworth Resources, laquelle est donc déjà intégralement décaissée. La dette brute s'élève à 270 M$ au 31 mars 2023, dont 188 M$ de prêt bancaire (hors 67 M$ de tranche RCF non-tirée) et 82 M$ de prêt d'actionnaire. Les premières échéances trimestrielles sur les deux instruments sont dues au 11 avril 2023, pour un montant total de 23 M$ (19 M$ de prêt bancaire et 4 M$ de prêt d'actionnaire). La dette nette est de 149 M$ au 31 mars 2023, en baisse de 51 M$ par rapport à la fin 2022 (200 M$).

Portzamparc parle de chiffres conformes aux attentes et rappelle que le timing a été peu favorable sur le T1. De quoi rester malgré tout à l'achat en visant un cours de 5,25 euros.