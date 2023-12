Maurel & Prom : nouvelle étape positive

(Boursier.com) — Le groupe M&P monte de 1% à 5,90 euros ce jeudi après avoir annoncé qu'il avait signé un accord ayant pour objet de renforcer le partenariat long-terme existant avec la Tanzania Petroleum Development Corporation, étape positive dans la perspective de l'octroi des autorisations en vue de réaliser l'Acquisition. L'Accord est structuré sous la forme d'une option d'achat au bénéfice de TPDC qui permettrait à TPDC d'augmenter sa participation d'un pourcentage pouvant aller jusqu'à 20% de l'actif. Aux termes de l'Accord, M&P a obtenu la renonciation par TPDC à son droit de préemption et l'autorisation du gouvernement tanzanien pour réaliser l'Acquisition de sorte qu'il ne reste plus que l'autorisation de la Commission de la concurrence de Tanzanie à obtenir, celle-ci étant attendue avant l'audience d'homologation du Tribunal de Jersey.

A la suite de la Réalisation de l'Acquisition, M&P s'attend à ce que TPDC exerce l'Option d'Achat aux fins d'acquérir une participation de 20 % de l'actif Mnazi Bay. Au résultat de cet exercice, M&P détiendrait 60% de l'actif Mnazi Bay, et TPDC en détiendrait 40%. Le "joint operating agreement" sera modifié par les parties pour refléter les nouvelles conditions applicables à leur partenariat et permettra à TPDC de nommer du personnel détaché pour participer aux opérations de l'actif Mnazi Bay.

L'acquisition sera financée grâce aux 63 M£ mis en séquestre conformément aux termes de l'Acquisition annoncée le 5 décembre 2022. Au moment de la mise en oeuvre de l'Option d'Achat, TPDC contribuera sa part du prix d'acquisition, et le solde de trésorerie ainsi que les coûts de fermeture de la structure de Wentworth seront partagés entre M&P et TPDC.

Portzamparc parle d'une étape positive et vise un cours de 8,05 euros sur le dossier en restant positif.