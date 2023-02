Maurel & Prom : Information sur l'acquisition de Wentworth Resources

(Boursier.com) — Les Etablissements Maurel & Prom S.A. confirment que lors du "Court Meeting" et de l'Assemblée Générale de Wentworth Resources tenues le 23 février, la majorité requise des actionnaires du "Scheme" a voté pour approuver le "Scheme" lors du "Court Meeting", et que la majorité requise des actionnaires de Wentworth a voté en faveur de l'adoption de la résolution relative à la modification des statuts de Wentworth et à la mise en oeuvre du "Scheme" lors de l'Assemblée Générale.

La finalisation de l'acquisition de Wentworth reste soumise à l'approbation des autorités tanzaniennes. M&P communiquera à ce sujet le moment venu...