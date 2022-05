Maurel & Prom : finalisation du processus de refinancement de la dette

(Boursier.com) — Maurel & Prom a obtenu un nouvel emprunt bancaire ainsi qu'une extension et amendement de son prêt d'actionnaire dans le but de refinancer l'emprunt à terme existant conclu en décembre 2017 auprès d'un syndicat de banques, annonce le groupe. Pour rappel, la dette brute actuelle de M&P avant refinancement s'élève à 489 M$, dont 406 M$ pour l'emprunt à terme, et 82 M$ (ainsi que 100 M$ non-tirés) pour le prêt d'actionnaire auprès de PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi (PIEP), actionnaire majoritaire de M&P. La trésorerie de M&P s'élevait à 187 M$ à fin mars 2022, soit une dette nette de 302 M$.

La documentation des nouveaux emprunts pour un montant total disponible de 437 M$ a été finalisée le 12 mai 2022, et M&P dispose désormais de 60 jours pour procéder au tirage du prêt bancaire afin de rembourser le prêt à terme existant. Ces emprunts ne prévoient pas de limitation sur les distributions futures de dividendes par M&P.

Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : "Dans un contexte où l'accès au crédit se fait de plus en plus difficile et coûteux pour les entreprises de notre secteur, nous avons conservé des conditions d'emprunt très favorables pour les six années à venir. Le nouvel échéancier nous permet d'envisager avec une grande sérénité la poursuite de notre développement, et de pouvoir assurer le remboursement complet de notre dette même à des niveaux de prix du brut bien inférieurs aux cours actuels. Enfin, la suppression des restrictions sur les dividendes ouvre la voie à une politique résolue de retour de la valeur créée aux actionnaires, dans le cadre d'une stratégie d'allocation du capital équilibrée".

Ainsi, le groupe fait état d'une augmentation du dividende proposé à 0,14 euro par action.