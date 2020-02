Maurel & Prom dévoile une production et des revenus en hausse en 2019











Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel & Prom fait état d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 14% à 504 millions de dollars. Le prix moyen de vente de l'huile s'est établi à 67,2$/b en 2019 contre 68,8$/b un an plus tôt. La production valorisée du Groupe (revenu des activités de production, hors décalages d'enlèvement) affiche une augmentation de 21% à 519 M$, portée par la forte hausse de la production au Gabon et l'intégration de la production angolaise depuis le 1er août 2019. Les réserves 2P en part M&P au 31 décembre 2019 sont de 191,9 Mbep.

Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom a déclaré : "la hausse notable de notre production en 2019 est bien sûr un signal positif, elle illustre l'engagement et l'implication de nos équipes, et elle est appelée à se poursuivre en 2020 et 2021. Aujourd'hui, nos efforts se concentrent sur la valorisation de nos actifs à travers la recherche permanente d'efficacité, l'optimisation de nos opérations et de nos processus, ainsi que sur l'exécution de notre programme d'exploration. Je me consacre pleinement à ces objectifs, et en donnerai une vision stratégique plus détaillée à l'occasion de la publication de nos résultats annuels en avril prochain".