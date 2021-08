Maurel & Prom : comptes bien reçus

Maurel & Prom : comptes bien reçus









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel & Prom monte de 2,6% à 1,93 euro ce mercredi, après l'annonce d'une nette progression des résultats financiers avec un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 32% à 188 M$ (142 M$ au S1 2020), un excédent brut d'exploitation en forte progression à 117 M$ (18 M$ au S1 2020) et un résultat net courant de 33 M$ (-61 M$ au S1 2020).

Le groupe affiche 25.182 bep/j de production en part M&P au premier semestre, dont 15 189 b/j sur le permis d'Ezanga au Gabon avant la reprise des forages de développement qui a eu lieu mi-juillet.

Le prix de vente moyen de l'huile ressort à 63 $/b, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (34,6 $/b au S1 2020 et 45,5 $/b au S2 2020).

Génération de cash en hausse et maîtrise continue des coûts

La direction souligne le maintien de la discipline financière : dépenses d'exploitation et d'administration de 77 M$ au S1 2021, contre 86 M$ au S1 2020 et 78 M$ au S2 2020.

-101 M$ de flux généré par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement ; 40 M$ de flux de trésorerie disponible, et ce malgré une variation du besoin en fonds de roulement de -42 M$ (seulement deux enlèvements sur la période)

-La dette nette est en baisse à 413 M$ au 30 juin 2021 (contre 455 M$ au 31 décembre 2020), grâce au remboursement de 41 M$ de dette au cours de la période et à une position de trésorerie stable (167 M$ au 30 juin 2021)

-Accords en cours de finalisation avec les autorités gabonaises afin de trouver une solution constructive et satisfaisante pour tous à différents dossiers financiers relatifs à Maurel & Prom, et notamment à la question des 43 M$ actuellement sur compte-séquestre

"Cette publication ressort légèrement supérieure à nos attentes grâce à une bonne gestion des coûts" commente Portzamparc qui souligne le redémarrage des forages de développement au Gabon dans un contexte de prix du Brent élevé qui devrait porter les résultats sur le S2. Verdict : "Objectif de cours de 2,75 euros et opinion Acheter maintenus".