Maurel & Prom : chiffre d'affaires de 676 M$ en 2022, en hausse de 35%

(Boursier.com) — Maurel & Prom fait part d'une production du Groupe en part M&P en 2022 de 25.584 bep/j :

-Production de 14 646 b/j en part M&P sur le permis d'Ezanga au Gabon, en baisse de 6% par rapport à 2021 suite aux problèmes de terminal rencontrés au deuxième trimestre;

-Production de 3.732 b/j en part M&P en Angola, en hausse de 9% par rapport à 2021;

-Production de gaz de 43,2 Mpc/j en part M&P en Tanzanie, en augmentation de 10% par rapport à 2021;

-Production valorisée de 700 M$ en 2021, en augmentation de 43% par rapport à 2021;

Le prix de vente moyen de l'huile a été de 97,8$/b en 2022 contre 72,5$/b en 2021.

Le groupe chiffre l'impact négatif à 35 M$ pour le retraitement des décalages d'enlèvements et la réévaluation des stocks, avec une position nette de sous-enlèvement de 718.000 barils à fin décembre 2022.

Le chiffre d'affaires est de 676 M$ en 2022, en hausse de 35% par rapport à 2021. Les opérations de croissance ne ralentissent pas le désendettement qui se poursuit. La position de trésorerie était de 138 M$ au 31 décembre 2022, excluant les 76 M$ placés sur un compte-séquestre dans le cadre de l'offre annoncée pour Wentworth Resources. La dette brute ressort à 337 M$, avec 201 M$ de dette brute remboursée au cours de l'exercice. La dette nette était de 199 M$ à fin 2022, en baisse de 144 M$ par rapport à fin 2021 (baisse de 220 M$ hors transaction Wentworth Resources).

Les réserves du Groupe correspondent aux volumes d'hydrocarbures techniquement récupérables représentatifs de quote-part d'intérêts du Groupe dans des permis déjà en production et de ceux mis en évidence par les puits de découverte et de délinéation qui peuvent être exploités commercialement. Ces réserves au 31 décembre 2022 ont été évaluées par DeGolyer and MacNaughton au Gabon et en Angola, et par RPS Energy en Tanzanie.

Les réserves 2P du Groupe s'élèvent à 173,2 Mbep au 31 décembre 2022, dont 108,5 Mbep de réserves prouvées (1P).