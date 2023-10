Maurel & Prom : bonnes nouvelles en série

(Boursier.com) — Maurel & Prom grimpe de 2% sur les 5,20 euros ce mercredi, sur fond de nouvelle progression des cours du pétrole à 92$ le brent, tandis que les derniers échos en provenance du Venezuela (assouplissement des sanctions US) sont favorables au groupe qui possède 40% du capital de Petroregional del Lago qui pilote le gisement d'Urdaneta West, rapporte Portzamparc. "De quoi permettre, soit un rapatriement de cash (évalué à 100 M$) soit un réinvestissement dans un actif jugé à fort potentiel" estime l'analyste qui vise un cours de 5,38 euros avec un avis à l'achat.

Pas de coupure au Gabon

Par ailleurs, le groupe avait confirmé auparavant la tenue de discussions entre les dirigeants de M&P Gabon et les représentants des habitants des abords du permis d'Ezanga suite à leurs demandes en terme d'emploi et retombées économiques. "Ces discussions ont eu lieu avec le soutien des autorités gabonaises et ont permis de trouver rapidement un accord grâce auquel des élargissements des programmes ESG actuels seront étudiés et proposés dans les semaines à venir", a expliqué la société qui a précisé que la production n'avait été à aucun moment affectée au Gabon.

Par ailleurs, le processus d'approbation de l'acquisition d'Assala suit actuellement son cours auprès des ministères du Pétrole et de l'Economie du Gabon, comme de la CEMAC.