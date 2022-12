Maurel & Prom : acquisition en numéraire recommandée de Wentworth Resources Plc

(Boursier.com) — Wentworth Resources plc et les Etablissements Maurel & Prom S.A. annoncent aujourd'hui qu'ils sont parvenus à un accord sur les termes d'une acquisition recommandée de la totalité du capital social émis et à émettre de Wentworth par M&P.

Selon les termes de l'Acquisition, qui sera soumise aux Conditions et certains autres termes figurant à l'Annexe 1 de l'Annonce 2.7 et à l'ensemble des termes et conditions qui figureront dans le " Scheme Document ", les actionnaires de Wentworth auront le droit de recevoir : par Action Wentworth (Wentworth Share) : 32,5 pence sterling en numéraire.

L'Acquisition valorise la totalité des actions ordinaires émises et à émettre par Wentworth à environ 61,7 millions de livres sterling, ce qui représente une prime d'environ 30% par rapport au cours de clôture de 25 pence sterling par Action Wentworth le 2 décembre 2022 (soit le dernier Jour Ouvré (Businness Days) avant le présent Communiqué.

Après ajustement pour tenir compte de la trésorerie de Wentworth qui s'élève à environ 30,2 millions de dollars américains au 1er novembre 2022, soit environ 12,9 pence sterling par Action Wentworth, l'Acquisition valorise l'activité et l'actif net (hors trésorerie) de Wentworth à environ 37,1 millions de livres sterling.

Cela représente une prime d'environ 62,2% par rapport au cours de clôture de l'action Wentworth de 25 pence sterling par action Wentworth le 2 décembre 2022 (soit le dernier Jour Ouvré préalablement au présent Communiqué) lorsque ce cours est ajusté de façon similaire pour tenir compte de la trésorerie de Wentworth.

L'acquisition représente une augmentation importante par rapport à l'offre indicative initiale proposée par M&P le 23 septembre 2022.