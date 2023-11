Maurel & Prom : accord salué !

(Boursier.com) — Maurel & Prom grimpe de près de 5% à 5,85 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé la signature d'un ensemble d'accords avec Petróleos de Venezuela ("PdVSA") en vue de relancer les activités de Petreoregional del Lago, entreprise mixte responsable de l'exploitation du champ d'Urdaneta Oeste, situé dans le lac Maracaibo au Venezuela. Les accords ont été rendus possibles par le récent assouplissement des sanctions américaines à l'encontre du secteur pétrolier et gazier vénézuélien.

M&P Iberoamerica (filiale à 80% de M&P) détient une participation de 40% dans PRDL aux côtés des 60% de PdVSA, ce qui confère à M&P une participation nette de 32% dans le champ d'Urdaneta Oeste.

Recouvrement progressif

M&P et PdVSA ont arrêté le montant de la dette due à M&P Iberoamerica (914 M$) et les modalités de son remboursement.

Ce montant fera l'objet d'un recouvrement progressif via l'affectation d'une partie dédiée des revenus de l'entreprise mixte. Aucun dividende ne sera versé aux actionnaires de PRDL (M&P Iberoamerica et PdVSA) à compter de l'exercice 2023, et ce jusqu'à ce que l'intégralité du montant restant dû à M&P Iberoamerica ait été remboursée.

Une partie de cette dette pourrait être utilisée pour augmenter la zone d'exploitation de l'entreprise mixte sur le lac Maracaibo, notamment grâce à l'inclusion du champ d'Urdaneta Norte (400 millions de barils approuvés en développement en 100%), ce qui augmenterait considérablement les réserves et la production de PRDL. Cette augmentation reste soumise aux autorisations d'usage au Venezuela.

M&P prévoit de ramener le potentiel de production en 100% à 25?000 b/j d'ici la fin de l'année 2024.

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle pour M&P" qui va pouvoir fortement faire croître cet actif à fort potentiel (réserves énormes)... "Le montant de dette sur l'actifs nous apparaît particulièrement élevé en première lecture. Une conférence téléphonique est prévue ce vendredi pour préciser les termes de cet accord et les perspectives qu'il génère". De quoi viser un cours de 6,10 euros en restant à l'achat...