Maurel & Prom a dégagé un chiffre d'affaires semestriel de 355 M$

(Boursier.com) — La production du Groupe en part M&P s'élève à 25 126 bep/j pour le premier semestre 2022. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 105,0 $/b pour la période, en augmentation respectivement de 67% et 32% par rapport aux premier et second semestres 2021 (63,0 $/b et 79,4 $/b).

La production valorisée du Groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 352 M$ pour le S1 2022. Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet quasiment nul sur la période, en raison d'une compensation presque parfaite entre le premier trimestre (-40 M$) et le second (40 M$). Le premier trimestre avait vu un seul enlèvement au Gabon, le second trimestre en a vu deux, l'un au Gabon, l'autre en Angola.

Le chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2022 s'élève à 355 M$.

La position de trésorerie à la clôture du 30 juin 2022 était de 250 M$. Dans le même temps, l'endettement brut s'élevait à 445 M$ (363 M$ de prêt à terme et 82 M$ de prêt d'actionnaire), soit une dette nette de 195 M$, contre 343 M$ au 31 décembre 2021, en réduction de 148 M$ sur la période.

Conformément aux termes annoncés le 12 mai, M&P a procédé début juillet au refinancement effectif de sa dette. M&P a tiré l'intégralité des 255 M$ du nouveau prêt bancaire (dont 67 M$ de tranche RCF), et a remboursé les 363 M$ restants de l'ancien prêt à terme, soit une réduction de la dette brute de 108 M$. Considérant la situation de trésorerie favorable, M&P a décidé de conserver le prêt d'actionnaire à son niveau actuel de 82 M$ et de ne pas tirer la deuxième tranche de 100 M$. Ces 100 M$ restent donc disponibles pour M&P jusqu'à l'échéance finale du prêt d'actionnaire.

Le refinancement réalisé début juillet s'est traduit par une consommation de cash de 108 M$. Au terme de cette opération, la position de trésorerie du Groupe s'établit à 143 M$ pro forma (contre 250 M$ au 30 juin), et ce avant paiement du dividende de 0,14EUR par action le 5 juillet, pour un montant total de 28 M$.