Maurel et Prom : un analyste reste en place

Maurel et Prom : un analyste reste en place









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel et Prom recule légèrement de 0,5% à 2,05 euros ce mercredi en Bourse de Paris, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires s'établir à 330 M$, en baisse de 35% par rapport à 2019. Cette baisse résulte de la forte chute des cours du pétrole liée à la pandémie de COVID-19 et de l'application de quotas de réduction de la production mis en place par l'OPEP, organisation à laquelle appartient le Gabon depuis mars 2020. Le prix de vente moyen de l'huile est en baisse de 40%, à 40,1 $/b contre 67,2 $/b en 2019.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ressort à 95 M$, en baisse de 67% par rapport à l'exercice précédent (286 M$). Les dotations aux amortissements et provisions sont en baisse significative en raison notamment des dépréciations d'actifs enregistrées au cours du S1 2020, et s'élèvent à 114 M$ en 2020 contre 163 M$ pour l'année précédente. Le résultat opérationnel courant s'établit quant à lui à -19 M$, contre 123 M$ en 2019.

Le résultat net pour l'exercice 2020 s'élève à -592 M$. Le résultat net courant (hors charges exceptionnelles) est quant à lui de -54 M$. Il résulte de la prise en compte des dépréciations d'actifs du premier semestre, mais est positif sur le second semestre grâce aux initiatives de réductions de coûts et à la moindre charge d'amortissements.

Au 31 décembre 2020, M&P affichait une position de trésorerie de 168 M$, en baisse de 63 M$ par rapport à la clôture précédente. La dette au 31 décembre 2020 s'élève à 623 M$ (valeur nominale), soit un endettement net de 455 M$ (contre 469 M$ au 31 décembre 2019).

En mars dernier, M&P a annoncé la signature de deux avenants au remboursement de ses deux facilités d'emprunt, à savoir l'emprunt à terme de 600 M$ auprès d'un syndicat de banques et l'emprunt de 200 M$ (dont 100 M$ tirés et 100 M$ non tirés) auprès de l'actionnaire majoritaire de M&P, PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi. Selon les dispositions de ces avenants, les échéances des deux prêts ont été réduites en 2020 et 2021, permettant à M&P de maintenir une liquidité suffisante et de mieux adapter les remboursements de dette à la génération de cash-flow. L'avenant au Prêt d'Actionnaire témoigne également du soutien continu qu'apporte PIEP à M&P, dans la mesure où une partie importante de son remboursement a maintenant été reportée à 2024, au-delà de l'échéance finale du Prêt à Terme. Au cours de l'exercice 2020, M&P a donc procédé au remboursement de 77 M$ de dette, dont 75 M$ de Prêt à Terme (525 M$ restants au 31 décembre 2020) et 2 M$ de Prêt d'Actionnaire (98 M$ tirés au 31 décembre 2020). Le montant des remboursements prévus pour l'exercice 2021 s'élève à 88 M$.

Les prévisions internes de M&P pour les douze prochains mois montrent que le Groupe sera en capacité de maintenir son activité et une liquidité suffisante. En complément de sa trésorerie disponible (168 M$ au 31 décembre 2020), et dans l'hypothèse d'un environnement de prix moins soutenu, M&P a en outre accès si nécessaire à 100 M$ de liquidité immédiate via la portion non tirée de son Prêt d'Actionnaire...

"La reprise des forages de développement dans un contexte de Brent beaucoup mieux orienté est pour nous la bonne nouvelle de cette publication" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 2,20 euros.