(Boursier.com) — Maurel et Prom se renforce au Gabon. La société pétrolière va racheter à Carlyle International Energy Partners 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production (" upstream "), de transport et de stockage de brut (" midstream ") au Gabon. Le montant de l'opération atteint 730 M$. La transaction sera financée par une augmentation du prêt bancaire actuel de M&P (183 M$) et par un prêt d'acquisition d'un an (jusqu'à 750 M$) obtenu à des conditions favorables grâce au soutien de Pertamina, actionnaire majoritaire de M&P. Le montant tiré sur le prêt d'acquisition dépendra de la date de clôture de l'opération, des ajustements de la locked box, des montants prélevés sur les différents prêts et du montant de trésorerie de M&P utilisé.

L'opération permettra à Maurel et Prom d'accéder au terminal stratégique d'exportation de pétrole de Gamba et à un pipeline d'opportunités de développement organique.

La transaction reste soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions. La finalisation de la transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.