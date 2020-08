Maurel et Prom : résultats consolidés au 30 juin

(Boursier.com) — La performance opérationnelle et financière de Maurel et Prom a été affectée par le contexte international au 30 juin. Le prix de vente moyen de l'huile est ressorti à 34,6 $/b contre 68,4 $/b au premier semestre 2019, soit une baisse de 49%. Le Chiffre d'affaires s'est établi à 142 M$ au premier semestre, en retrait de 38% par rapport au premier semestre 2019, et l'excédent brut d'exploitation à 18 M$. Le résultat net courant (hors éléments non-récurrents) ressort à -61 M$.

La direction souligne les effets tangibles des initiatives de réduction des coûts déployées depuis mars avec une réduction constatée de 20% des dépenses d'exploitation et d'administration par rapport au premier semestre 2019 à périmètre constant (hors acquisition des actifs angolais).

La trésorerie est de 212 M$ au 30 juin, contre 231 M$ au 31 décembre 2019, après remboursement de 37,5 M$ du Prêt à Terme au cours du premier semestre 2020.

Une charge de dépréciation de 474 M$ a été passée sur le périmètre consolidé, à laquelle s'ajoutent 40 M$ pour les sociétés mises en équivalence. La dépréciation est sans impact sur la trésorerie, elle correspond à l'ajustement au contexte actuel des hypothèses de prix du brut et de profils de production et de coûts.