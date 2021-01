Maurel et Prom : Nomination de John Anis, Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Maurel et Prom, réuni le 18 janvier 2021, a coopté John Anis en qualité d'administrateur et l'a nommé Président du Conseil d'administration en remplacement d'Aussie Gautama qui a souhaité mettre fin à ses mandats.

Le Conseil a tenu à remercier chaleureusement Aussie B Gautama pour son engagement et sa forte contribution durant les quatre années de son mandat.

John Anis, qui est aujourd'hui Président Directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant plus de 25 ans dans l'industrie pétrolière où il a notamment occupé de hautes responsabilités au sein de Total Indonésie ou du groupe indonésien Pertamina. John Anis apportera sa vision et sa connaissance afin d'accompagner, en étroite collaboration avec Olivier de Langavant, Directeur Général, le développement de Maurel & Prom.

John Anis, nouveau président du Conseil d'administration de Maurel & Prom a déclaré : "Je suis très heureux de la confiance que m'accorde le Conseil et je me réjouis d'oeuvrer au développement de Maurel & Prom. Quatre ans après l'arrivée de PIEP à son capital, Maurel & Prom peut compter sur le soutien et la confiance du Groupe Pertamina pour accompagner sa croissance. Maurel & Prom est une entreprise solide qui dispose d'atouts indéniables pour tirer parti du contexte actuel. Nous mettrons ainsi tout en oeuvre, avec le Directeur Général et les équipes de M&P, pour atteindre nos objectifs dans l'intérêt de tous les actionnaires et de l'ensemble des parties prenantes."

Cooptation d'un nouvel administrateur

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte, ce jour, de la démission de Denie S.Tampubolon, administrateur et membre du Comité des nominations, rémunérations et RSE. Le Conseil a tenu à remercier Denie S Tampubolon pour son travail et son apport déterminant au sein du Conseil durant les quatre années de son mandat.

Le Conseil d'Administration a coopté Harry M. Zen en qualité d'administrateur et l'a nommé membre du Comité d'Audit.