Maurel et Prom : médiocre qualité des réservoirs du puits Kama-1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Maurel et Prom annonce la fin des opérations de forage du puits d'exploration Kama-1 sur le permis de Kari au sud du Gabon. Le puits a rencontré plusieurs séries d'indices d'huile entre 1.865 et 2.701 mètres (cote d'arrêt du puits) dans la formation Kissenda, objectif principal du forage, et un échantillon d'huile de 35o API a été prélevé.

La médiocre qualité des réservoirs traversés n'a toutefois pas permis d'envisager un test commercial. Ce forage confirme néanmoins la présence d'un système pétrolier actif dans la région. Il a aussi permis l'acquisition de données complémentaires utiles à la poursuite des opérations d'exploration dans ce secteur, et en particulier à la définition du deuxième puits.