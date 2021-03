Maurel et Prom : les dépréciations d'actifs aboutissent à une énorme perte nette

Maurel et Prom : les dépréciations d'actifs aboutissent à une énorme perte nette









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel et Prom a vu son chiffre d'affaires s'établir à 330 M$, en baisse de 35% par rapport à 2019. Cette baisse résulte de la forte chute des cours du pétrole liée à la pandémie de COVID-19 et de l'application de quotas de réduction de la production mis en place par l'OPEP, organisation à laquelle appartient le Gabon depuis mars 2020. Le prix de vente moyen de l'huile est en baisse de 40%, à 40,1 $/b contre 67,2 $/b en 2019.

L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'établit à 95 M$, en baisse de 67% par rapport à l'exercice précédent (286 M$). Les dotations aux amortissements et provisions sont en baisse significative en raison notamment des dépréciations d'actifs enregistrées au cours du S1 2020, et s'élèvent à 114 M$ en 2020 contre 163 M$ pour l'année précédente. Le résultat opérationnel courant s'établit quant à lui à -19 M$, contre 123 M$ en 2019.

Le résultat net pour l'exercice 2020 s'élève à -592 M$. Le résultat net courant (hors charges exceptionnelles) est quant à lui de -54 M$. Il résulte de la prise en compte des dépréciations d'actifs du premier semestre, mais est positif sur le second semestre grâce aux initiatives de réductions de coûts et à la moindre charge d'amortissements.

Au 31 décembre 2020, M&P affiche une position de trésorerie de 168 M$, en baisse de 63 M$ par rapport à la clôture précédente. La dette au 31 décembre 2020 s'élève à 623 M$ (valeur nominale), soit un endettement net de 455 M$ (contre 469 M$ au 31 décembre 2019).

En mars dernier, M&P a annoncé la signature de deux avenants au remboursement de ses deux facilités d'emprunt, à savoir l'emprunt à terme de 600 M$ auprès d'un syndicat de banques et l'emprunt de 200 M$ (dont 100 M$ tirés et 100 M$ non tirés) auprès de l'actionnaire majoritaire de M&P, PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi. Selon les dispositions de ces avenants, les échéances des deux prêts ont été réduites en 2020 et 2021, permettant à M&P de maintenir une liquidité suffisante et de mieux adapter les remboursements de dette à la génération de cash-flow. L'avenant au Prêt d'Actionnaire témoigne également du soutien continu qu'apporte PIEP à M&P, dans la mesure où une partie importante de son remboursement a maintenant été reportée à 2024, au-delà de l'échéance finale du Prêt à Terme. Au cours de l'exercice 2020, M&P a donc procédé au remboursement de 77 M$ de dette, dont 75 M$ de Prêt à Terme (525 M$ restants au 31 décembre 2020) et 2 M$ de Prêt d'Actionnaire (98 M$ tirés au 31 décembre 2020). Le montant des remboursements prévus pour l'exercice 2021 s'élève à 88 M$.

Les prévisions internes de M&P pour les douze prochains mois montrent que le Groupe sera en capacité de maintenir son activité et une liquidité suffisante. En complément de sa trésorerie disponible (168 M$ au 31 décembre 2020), et dans l'hypothèse d'un environnement de prix moins soutenu, M&P a en outre accès si nécessaire à 100 M$ de liquidité immédiate via la portion non tirée de son Prêt d'Actionnaire.