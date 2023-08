Maurel et Prom : le titre flambe après l'opération africaine

(Boursier.com) — Maurel et Prom s'envole de 11,5% à 4,5 euros en début de séance à Paris, les opérateurs saluant la belle opération de croissance externe africaine. La société pétrolière va racheter à Carlyle International Energy Partners 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production (" upstream "), de transport et de stockage de brut (" midstream ") au Gabon. Le montant de l'opération atteint 730 M$.

M&P reprend les initiatives en matière de croissance externe après une période de désendettement accéléré (sur fond de remontée du baril), note Oddo BHF. Cette opération, selon lui, recèle peu de risque d'un point de vue opérationnel, M&P connaissant très bien la zone... L'analyste est 'neutre' sur le dossier avec une cible de 3,5 euros.