Maurel et Prom : Exercice du droit de préemption de la GOC sur l'acquisition d'Assala

Maurel et Prom : Exercice du droit de préemption de la GOC sur l'acquisition d'Assala

(Boursier.com) — Maurel & Prom S.A. a pris note de la signature le 15 fe?vrier 2024 d'un contrat d'achat d'actions entre l'entreprise pe?trolie?re nationale gabonaise Gabon Oil Company et Assala Energy Investments Ltd.("Carlyle") en vue de l'acquisition par GOC d'Assala Energy Holdings Ltd et de toutes ses filiales. Cette signature intervient dans le cadre du droit de pre?emption souverain de GOC. Le SPA signe? par M&P le 15 aou?t 2023 est devenu sans objet...

M&P confirme et re?ite?re sa volonte? de demeurer un partenaire de confiance de la Re?publique du Gabon, comme en te?moigne sa pre?sence et l'ensemble de ses projets dans le pays depuis maintenant pre?s de 20 ans.

Le Groupe M&P affiche une situation financie?re tre?s saine, avec une position nette de tre?sorerie attendue a? fin mars 2024 (environ 270 M$ de tre?sorerie et liquidite?s disponibles, contre 266 M$ d'endettement brut), et des capacite?s d'emprunt importantes.

M&P se trouve actuellement dans une phase de de?veloppement importante, marque?e notamment par le rede?marrage en cours de ses activite?s au Venezuela.