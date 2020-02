Maurel et Prom : déçu ?

Maurel et Prom : déçu ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Maurel et Prom recule de 2% ce mercredi à 2,37 euros après l'annonce de la fin des opérations de forage du puits d'exploration Kama-1 sur le permis de Kari au sud du Gabon. Le puits a rencontré plusieurs séries d'indices d'huile entre 1.865 et 2.701 mètres (cote d'arrêt du puits) dans la formation Kissenda, objectif principal du forage, et un échantillon d'huile de 35o API a été prélevé.

La médiocre qualité des réservoirs traversés n'a toutefois pas permis d'envisager un test commercial. Ce forage confirme néanmoins la présence d'un système pétrolier actif dans la région. Il a aussi permis l'acquisition de données complémentaires utiles à la poursuite des opérations d'exploration dans ce secteur, et en particulier à la définition du deuxième puits...

"Cette annonce est neutre selon nous pour le titre" commente Portzamparc qui estime qu'une découverte sur ce puits d'exploration aurait certes constitué un 'upside' supplémentaire pour Maurel & Prom, mais un résultat négatif était plus probable... La société évaluait en effet ses chances de succès à 14%" précise l'analyste qui vise toujours un cours de 4,66 euros en restant acheteur sur le dossier.