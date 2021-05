Maurel et Prom : composition du conseil d'administration et de ses comités

Maurel et Prom : composition du conseil d'administration et de ses comités









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Maurel et Prom a renouvelé les mandats d'administrateur de Mme Ida Yusmiati, de Mr Daniel Purba et de Madame Carole Delorme d'Armaillé ; et a ratifié les cooptations de Mr John Anis et de Mr Harry Zen en qualité d'administrateurs.

Ainsi, le Conseil d'administration de Maurel & Prom est composé de 7 membres dont 3 administrateurs indépendants. Parmi ces 7 administrateurs, 4 sont des femmes représentant 57% des membres du Conseil.

Les Comités spécialisés se composent d'un Comité d'audit, d'un Comité d'investissement et des risques et d'un Comité des nominations, rémunérations et RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale).

Le Conseil d'administration réuni après l'Assemblée générale, a renouvelé le mandat de Mr Olivier de Langavant en qualité de Directeur Général.