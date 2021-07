Maurel et Prom : bonne nouvelle

Maurel et Prom : bonne nouvelle









Crédit photo © Maurel & Prom

(Boursier.com) — Maurel et Prom grimpe de 3% à 1,798 euro ce vendredi en bourse de Paris, après avoir affiché une production au premier semestre 2021 de 25.182 bep/j. La production de 15.189 b/j en part M&P sur le permis d'Ezanga au Gabon est globalement stable par rapport au S2 2020 (15 671 b/j) dans l'attente de la reprise des forages de développement. La production en part M&P ressort à 3 561 b/j en Angola et à 38,6 Mpc/j en Tanzanie.

La Production est valorisée de 204 M$ pour le semestre, en nette progression grâce à la hausse marquée des cours du brut. Le prix de vente moyen de l'huile de 63,0 $/b, est en augmentation de 82% par rapport au S1 2020 (34,6 $/b) et de 38% par rapport au S2 2020 (45,5 $/b).

Le chiffre d'affaires atteint au global 188 M$ sur la période après prise en compte des activités de forage (1 M$) et du retraitement des décalages d'enlèvements et de la réévaluation des stocks, dont l'impact négatif s'élève à 16 M$ (seulement deux enlèvements sur la période). L'an passé, le chiffre d'affaires de la période était de 142 M$.

La position de trésorerie au 30 juin 2021 s'élève à 167 M$, stable par rapport à la clôture de décembre 2020 (168 M$ au 31 décembre 2020), le Groupe n'ayant enregistré que deux enlèvements durant la période. M&P a néanmoins procédé au remboursement de 41 M$ de dette au cours du S1 2021, réduisant

ainsi son endettement total à 580 M$. La dette nette s'élève à 413 M$ à fin juin 2021, contre 455 M$ au 31 décembre 2020.

"Cette publication sans surprise est marquée par la forte progression du CA suite à la hausse du Brent" souligne Portzamparc qui précise que la confirmation de la reprise des forages de développement est une bonne nouvelle pour la société qui va à nouveau pouvoir exploiter pleinement le potentiel de son champ pétrolier au Gabon... "Nous maintenons notre objectif de cours à 2,75 euros et notre opinion 'Acheter' inchangés" conclut l'analyste.